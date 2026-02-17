Трихолог назвала причины появления перхоти и методы борьбы с ней

Перхоть не заразна, но может сильно мешать из-за зуда, раздражения и жжения. Дерматовенеролог, трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Гончарова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, почему появляется перхоть и в каких случаях одного шампуня бывает недостаточно.

© Чемпионат.com

По словам врача, самая распространённая причина появления перхоти (высохших чешуек на поверхности кожи головы) — избыточный рост грибковой флоры на поверхности кожи головы. Запускают этот процесс разные факторы: генетическая предрасположенность, состояние желудочно-кишечного тракта, гормональные сбои, которые повышают сальность кожи головы, и некоторые системные заболевания, включая сахарный диабет.

«Ошибки в уходе за волосами, например, неправильно подобранный шампунь или агрессивные «народные» маски, тоже могут стать причиной появления перхоти, — констатировала Гончарова. — В одном случае пациенту достаточно подобрать грамотный уход, а в другом потребуется комплексный подход с коррекцией системных нарушений».

Именно поэтому трихолог называет перхоть не отдельной болезнью, а симптомом, который может сигнализировать о внутренних проблемах организма.

При проблемах с волосами или кожей головы следует обратиться к трихологу или дерматовенерологу.