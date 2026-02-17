Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

Дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл Мартин показала усыпанную несовершенствами внешность. Ролик опубликован для рубрики «Секреты красоты» журнала Vogue в YouTube.

В опубликованном выпуске 21-летняя модель рассказала, что ее мать обратилась за помощью к сотрудникам Goop в борьбе с прыщами на лице.

«У меня не ужасные прыщи. Но они определенно повлияли на мою самооценку. Моя мама давала мне советы, да благословит ее Бог. Она спрашивала всех своих поклонниц Goop, куда мне стоит сходить. Так что я ходила к дерматологу миллион раз. Нужно найти хороший, спокойный режим ухода за кожей, пить много воды, и, честно говоря, чем больше ты из-за этого переживаешь, тем хуже, скорее всего, станет», – Эппл Мартин, дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина

При этом девушка уточнила, что ее худший внешний вид из-за угревой сыпи пришелся на времена пандемии COVID.

«Поэтому я могла скрывать это. Сейчас я просто человек. Что я буду делать, если у меня появится прыщ? Это не конец моей жизни. Честно говоря, я думаю, что все по-прежнему выглядят потрясающе, и, если вы проснетесь и обнаружите новый прыщик, просто скажите себе: "Ну ладно. Сегодня пусть будет так"», — посоветовала звезда.

Среди прочего, Мартин также отреагировала на слухи по поводу пластики.

«Пора признаться. Однажды я делала инъекции филлера в губы. Думаю, это было в 18 лет. Мне показалось, что они были слишком большие. Но все, кажется, думают, что я и сейчас накачала губы филлерами. На самом деле я просто часто надуваю губы и постоянно использую карандаш для губ», — уточнила модель.

В декабре 2025 года Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась. Звезда «Железного человека» рассказала, что заметила во время съемок фильма «Марти Великолепный» у своего коллеги рубцы от прыщей и посоветовала ему избавиться от них с помощью микронидлинга.