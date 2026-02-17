Модель Пэрис Хилтон опубликовала фото в крошечном бикини

Модель и актриса Пэрис Хилтон продемонстрировала фигуру в купальнике в честь своего 45-летния. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пэрис Хилтон устроила фотосессию во время отдыха на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. На одном из кадров актриса предстала в белом крошечном бикини, кепке в тон, солнцезащитных очках, массивных серьгах и эспадрильях на танкетке. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена с розовым кругом для плавания на пляже.

1 февраля Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум посетили церемонию вручения премии «Грэмми», которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель вышла в свет в черном макси-платье с глубоким декольте, украшенном пайетками. Актриса также надела солнцезащитные очки, массивные серьги, черные длинные перчатки, кольцо и браслет. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с розовыми румянами и блеском для губ. Картер Реум был одет в белую рубашку и черный брючный костюм.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. В январе 2023-го Пэрис Хилтон объявила в личном блоге, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у пары появилась дочь Лондон.