Пластический хирург развеяла миф о том, что ботокс парализует лицо

Пластический хирург Мадина Осман в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, действительно ли, что ботокс парализует лицо. По словам эксперта, это лишь отчасти правда. Ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к их временному расслаблению.

Врач подчеркнула, что современные техники инъекций позволяют сохранять естественные выражения и избегать эффекта «мраморного лица». Ботокс можно использовать как для уменьшения выраженности морщин, так и для восстановления гармонии в мимике.