Певица Вера Брежнева выложила видео в красном купальнике

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» и певица Вера Брежнева снялась в купальнике. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

44-летняя Вера Брежнева была запечатлена в красном слитном купальнике, серьгах и бусах из жемчуга. Певица позировала с распущенными волосами и без косметики на пляже.

© Соцсети

В декабре Вера Брежнева подвела итоги года и показала коллажи с фото, сделанными в каждом месяце. На одном из кадров поп-исполнительница позировала в черном лифе бикини в бассейне. Певица была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа. На другом фото артистка стояла в золотом топе в стразах и розовой объемной накидке. Она также выложила фото украшенной елки и свое селфи на улице.

На прошлой неделе Вера Брежнева опубликовала в личном блоге фото, где позировала в облегающем черном платье из бархата с глубоким декольте. Образ дополнил чокер с сердцем и длинные перчатки. Волосы бывшей участнице поп-группы «ВИА Гра» уложили крупными локонами и сделали объем у корней. Съемку певица приурочила к 14 февраля.