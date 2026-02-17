Модель Эшли Грэм вышла на публику в платье с разрезом до бедра

Plus-size модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в платье с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

38-летняя Эшли Грэм посетила вечеринку бренда Omega, которая состоялась 16 февраля в Милане. Модель вышла на публику в белом облегающем макси-платье с пушистой юбкой и разрезом до бедра. Манекенщица также надела атласные туфли на каблуках, кольца, часы и серьги. Звезде подиумов собрали волосы в высокий гладкий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями и блеском для губ.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?», — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа