Звезда «Папиных дочек» ответила на критику внешности и раскрыла свой уход

Названная в сети 40-летним мужиком российская актриса Дарья Мельникова раскрыла уход за внешностью. Пост на данную тему появился в ее Telegram-аккаунте.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» поделилась скриншотом с комментариями к видео, где ее раскритиковали фанаты.

«Вот это лоб гармошкой», «На вид лет 45», «Что с ней случилось? Это же замученный 40-летний мужик», — заявили юзеры.

В свою очередь 34-летняя артистка заявила, что ранее «пару раз» делала инъекции ботокса, но решила от них отказаться в пользу витаминов, массажей, масок для лица и остеопатии.

«Я не выпрашиваю у вас комплименты, нет-нет. Делюсь, как и обещала, своим путем в старость», — отметила знаменитость.

