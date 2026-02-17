Певица Лобода снялась в комбинезоне с декольте и прозрачным бюстгальтером

Певица Светлана Лобода вышла на публику в комбинезоне с глубоким декольте. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Светлана Лобода показала кадры, сделанные во время концерта в Нью-Йорке. Певица вышла на сцену в бежевом комбинезоне с глубоким декольте и брюками-клеш, который был украшен стразами и кружевом. Поп-исполнительница также надела прозрачный бюстгальтер, чокер с бусинами, браслеты и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и помадой.

В январе Светлана Лобода опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в красном облегающем мини-платье, которое дополнила черными капроновыми колготками и кожаными туфли на каблуках в тон. Певица также надела серьги с жемчугом, кольцо и браслет с бриллиантами. Поп-исполнительница позировала с распущенными уложенными волосами и макияжем с черными стрелками.

Позже Светлана Лобода снялась в розовом нижнем белье, чулках и шубе. Образ дополнили золотые наручники и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали дневной макияж. Съемку певица устроила на балконе с видом на пляж в Дубае.

Ранее Нюша вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте.