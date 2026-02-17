Модель Кайли Дженнер снялась в топе с декольте и легинсах

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в откровенном топе.

28-летняя Кайли Дженнер показала фигуру в спортивном комплекте черного цвета от Alo Yoga, который состоял из топа с глубоким декольте и легинсов. Модель также надела массивные серьги с бриллиантами. Знаменитость позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с коричневыми тенями, тушью, розовыми румянами и блеском для губ.

Несколько недель назад Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда Kylie Cosmetics. Модель объявила о продаже блеска с ароматом граната. На фото звезда реалити-шоу предстала в телесном прозрачном мини-платье с лицом из зерен граната. Бизнесвумен собрали волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, черными накладными ресницами и ярким красным блеском для губ.

До этого папарацци засняли Кайли Дженнер, которая направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе. Модель вышла на публику в топе Maison Margiela с глубоким декольте, черной кожаной юбке-миди и туфлях на каблуках.

Ранее 45-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в крошечном бикини.