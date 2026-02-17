Дженнифер Гарнер вышла в свет в облегающем платье на одно плечо

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер показала фигуру в облегающем платье на одно плечо. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© кадр из фильма «Девять жизней»

53-летняя Дженнифер Гарнер была замечена, когда направлялась на съемки программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбертом» в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем платье-миди на одно плечо, которое дополнила туфлями на каблуках, браслетом и серьгами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

В январе Дженнифер Гарнер пожаловалась на последствия расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году. Мать троих детей назвала этот период одним из самых тяжелых в своей жизни. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.

«Развод лишил меня настоящего партнерства и дружбы», — поделилась она.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей — Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.

Ранее Дженнифер Гарнер откусила кусок уха известному актеру.