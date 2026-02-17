Домашняя рутина после 30 лет: что обязательно должно быть в уходе
После 30 лет кожа вступает в фазу «превентивного антивозрастного ухода». В этот период ее силы преимущественно направлены на предотвращение или замедление естественных процессов старения, а не просто увлажнение и себорегуляцию.
Врач-дерматовенеролог, косметолог Татьяна Крамарь рассказала, что должно быть в домашнем уходе у женщины после 30 лет.
Домашняя рутина после 30-ти должна быть системной и решать конкретные задачи
- Стимуляция синтеза коллагена и эластина. Это приоритет №1. Для этого нужно выбирать такие средства, как: ретинол/ретинальдегид (золотой стандарт), стабильные формы витамина С (L-аскорбиновая кислота), пептиды, полинуклеотиды.
- Защита от агрессии окружающей среды. Тут мы на обратной стороне баночки ищем антиоксиданты (витамины С, Е, феруловая кислота, ресвератрол). Они воздействуют на свободные радикалы и защищают кожу от поломок.
- Интенсивное увлажнение и укрепление барьерной функции. «Увлажнение — это задача вне возраста и вне сезона. А тем более с годами кожа теряет способность удерживать влагу. Мы подбираем средства, в состав которых входят церамиды, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, сквалан», — подчеркивает врач.
- Коррекция первых признаков старения: смягчение мимических морщин, улучшение тургора, выравнивание тона. «Помимо ретинола и витамина С, в состав средств могут входить легкие кислоты (молочная, миндальная) для обновления эпидермиса, средства с пептидами, в том числе ботулоподобными, для борьбы с морщинами», — советует Татьяна.
- Ежедневная защита от солнца. Обязательное использование SPF-средств с фактором защиты 50 для профилактики фотостарения.
Главные мифы про домашний уход
В то же время вокруг домашнего ухода и профилактических мер существует множество мифов. Татьяна рассказала, что на самом деле работает:
Миф 1. Кремы с коллагеном и гиалуроновой кислотой способны транспортировать их в дерму
Реальность: молекулы коллагена и гиалуроновой кислоты слишком велики для трансдермального проникновения. Эффективны стимуляторы собственного коллагена: ретинол, витамин С, кислоты, пептиды, аппаратные процедуры.
Миф 2. Жирной коже в 30+ не нужен антивозрастной уход, люди с жирной кожей стареют поздно
Реальность: тип кожи не имеет ничего общего с процессами старения. Активность сальной железы не связана с синтезом коллагена, ровным тоном. Поэтому делаем акцент на антиоксидантах, ретиноле для профилактики морщин и регуляции качества кожи, легких текстурах, не забываем про увлажнение.
Миф 3. Домашнего ухода хватает для поддержания молодости
Реальность: домашний уход — это база, но не панацея. Профессиональные процедуры (биоревитализация, лазерные технологии, игольчатый RF-лифтинг) решают задачи, которые косметика не решит: выраженный птоз, деформация овала, глубокие морщины, пигментация.
Независимо от возраста, ваш домашний уход должен обязательно строиться на трех китах: очищение, увлажнение, SPF.
«Вместе с тем, в 30+ важно добавить обязательно антиэйдж компоненты в виде сывороток, или ваш увлажняющий крем должен дополнительно покрывать потребность в активных ингредиентах. Так при соблюдении этих рекомендаций вы сможете надолго сохранить свою молодость», — заключает наш эксперт.