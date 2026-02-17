Домашняя рутина после 30 лет: что обязательно должно быть в уходе

После 30 лет кожа вступает в фазу «превентивного антивозрастного ухода». В этот период ее силы преимущественно направлены на предотвращение или замедление естественных процессов старения, а не просто увлажнение и себорегуляцию.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Татьяна Крамарь рассказала, что должно быть в домашнем уходе у женщины после 30 лет.

Домашняя рутина после 30-ти должна быть системной и решать конкретные задачи

Стимуляция синтеза коллагена и эластина. Это приоритет №1. Для этого нужно выбирать такие средства, как: ретинол/ретинальдегид (золотой стандарт), стабильные формы витамина С (L-аскорбиновая кислота), пептиды, полинуклеотиды. Защита от агрессии окружающей среды. Тут мы на обратной стороне баночки ищем антиоксиданты (витамины С, Е, феруловая кислота, ресвератрол). Они воздействуют на свободные радикалы и защищают кожу от поломок. Интенсивное увлажнение и укрепление барьерной функции. «Увлажнение — это задача вне возраста и вне сезона. А тем более с годами кожа теряет способность удерживать влагу. Мы подбираем средства, в состав которых входят церамиды, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, сквалан», — подчеркивает врач. Коррекция первых признаков старения: смягчение мимических морщин, улучшение тургора, выравнивание тона. «Помимо ретинола и витамина С, в состав средств могут входить легкие кислоты (молочная, миндальная) для обновления эпидермиса, средства с пептидами, в том числе ботулоподобными, для борьбы с морщинами», — советует Татьяна. Ежедневная защита от солнца. Обязательное использование SPF-средств с фактором защиты 50 для профилактики фотостарения.

Главные мифы про домашний уход

В то же время вокруг домашнего ухода и профилактических мер существует множество мифов. Татьяна рассказала, что на самом деле работает:

Миф 1. Кремы с коллагеном и гиалуроновой кислотой способны транспортировать их в дерму

Реальность: молекулы коллагена и гиалуроновой кислоты слишком велики для трансдермального проникновения. Эффективны стимуляторы собственного коллагена: ретинол, витамин С, кислоты, пептиды, аппаратные процедуры.

Миф 2. Жирной коже в 30+ не нужен антивозрастной уход, люди с жирной кожей стареют поздно

Реальность: тип кожи не имеет ничего общего с процессами старения. Активность сальной железы не связана с синтезом коллагена, ровным тоном. Поэтому делаем акцент на антиоксидантах, ретиноле для профилактики морщин и регуляции качества кожи, легких текстурах, не забываем про увлажнение.

Миф 3. Домашнего ухода хватает для поддержания молодости

Реальность: домашний уход — это база, но не панацея. Профессиональные процедуры (биоревитализация, лазерные технологии, игольчатый RF-лифтинг) решают задачи, которые косметика не решит: выраженный птоз, деформация овала, глубокие морщины, пигментация.

Независимо от возраста, ваш домашний уход должен обязательно строиться на трех китах: очищение, увлажнение, SPF.