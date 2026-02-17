На Неделе моды представили одежду из мешков из-под картошки

Дизайнер Картье Диор Элиасен из США представила коллекцию одежды Haute Potato из мешков из-под картошки в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Материал публикует People.

© Lenta.ru

Модели вышли на подиум в нарядах, сшитых из кусков ткани для хранения картофеля из штата Айдахо. Модельер рассказала, что при создании вещей вдохновилась образом Мэрилин Монро 1951 года, которая снялась для журнала в платье из мешковины после критики журналистки ее соблазнительного красного наряда.

«Я отчетливо помню, как в детстве впервые увидел культовый образ Мэрилин Монро в мешке из-под картошки во время посещения Музея картофеля в Айдахо, и он навсегда остался в моей памяти. Этот образ всегда вдохновлял меня мыслить нестандартно в вопросах моды и учил меня тому, что гламур и стиль могут появиться откуда угодно», — Картье Диор Элиасен, дизайнер

Так, дизайнер сохранила силуэты 1950-х годов, дополнив их современными элементами, такими как асимметричные слои, оригинальные драпировки и смелые принты. Известно, что материалы для показа Элиасен подбирала в штате Айдахо, поскольку сама она родилась в семье фермеров, которые выращивали картофель в данном регионе.

«Моя семья и мое сообщество в Айдахо так много сделали, чтобы помочь мне осуществить мои мечты, и для меня это особенный момент, когда круг замкнулся, — сотрудничать с Комиссией по картофелю штата Айдахо для реализации этой коллекции. Каждый рисунок был нарисован вручную и стратегически размещен на каждом фрагменте выкройки, что напоминает некоторые традиционные техники лоскутного шитья, которым меня учили в семье в детстве», — объяснила Элиасен.

В то же время для Комиссии по картофелю показ на Неделе моды изделий из мешков для картофеля стал новым способом отметить сельскохозяйственное наследие штата.

«Картофель из Айдахо всегда был универсальным овощем. Это один из самых многофункциональных овощей в мире, одинаково хорошо подходящий как для барбекю на заднем дворе, так и для меню пятизвездочного ресторана. Поэтому во многом Неделя моды в Нью-Йорке показалась мне неожиданным местом, где это можно продемонстрировать», — Джейми Хайэм, президент Комиссии по картофелю штата Айдахо

Ранее в феврале топ Кайли Дженнер на вечеринке сравнили с использованным мешком из-под кофейных зерен. Бизнесвумен вышла в свет в винтажном наряде Maison Margiela, который состоял из имитирующего мешковину топа и облегающей кожаной юбки.