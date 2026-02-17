Рэпера A$AP Rocky засняли в шапке-ушанке вместе с Рианной

Американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, в шапке-ушанке пришел на ужин в честь Дня влюбленных с избранницей, певицей Рианной. Кадры публикует Daily Mail.

Музыкант надел коричневый кожаный плащ, черные брюки и туфли Chanel. Помимо этого, исполнитель выбрал белую футболку, черные солнцезащитные очки и шапку-ушанку упомянутой марки.

В свою очередь Рианна позировала перед папарацци в красном облегающем платье, черной укороченной куртке с мехом и туфлях-лодочках. При этом певица появилась на публике с массивным золотым кольцом на безымянном пальце. Для совместного вечера звезды выбрали ресторан Caviar Russe в Нью-Йорке.

В апреле 2025 года Рианна спровоцировала слухи о свадьбе из-за съемки в белье с фатой. Знаменитость стала лицом собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty.