Ольга Серябкина выложила фото в облегающем платье с глубоким декольте

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру в платье с откровенным декольте. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина позировала перед камерой в черном облегающем платье-миди с глубоким декольте и красными массивными серьгами с цветами. Певица предстала в кадре с уложенными волосами в локоны и макияжем с блестящими коричневыми тенями, черными стрелками и розовым блеском для губ.

Несколько недель назад Ольга Серябкина стала героиней нового выпуска журнала Hello!. На обложке певица предстала в нюдовом облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который дополнила массивными золотыми серьгами, кольцом, черным поясом и туфлями на каблуках. Экс-солистка SEREBRO позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, тенями и бордовой помадой. Знаменитость сидела на диване, покрытом шкурами.