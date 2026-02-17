Пластический хирург назвал звезд с идеальной блефаропластикой

Певица Тейлор Свифт вошла в список звезд с наиболее гармоничным и естественным результатом после блефаропластики. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

«Если сравнить фото Тейлор Свифт разных лет, можно предположить, что звезда прибегала к пластической хирургии. Скорее всего, она предпочла сделать верхнюю блефаропластику, чтобы скорректировать зону верхних век. В этом случае хирург перераспределяет жировую ткань и складки кожи, а затем удаляет излишки. Операция позволяет заметно уменьшить объем верхних век и сделать взгляд более открытым», — заявила эксперт.

Она отметила, что в случае Тейлор Свифт блефаропластика проведена максимально корректно, без каких-либо следов хирургического вмешательства. По словам эксперта, хирург правильно оценил индивидуальную анатомию век, что позволило избежать радикального иссечения избытков кожи.

Хайдар заявила, что актриса Эмма Стоун также входит в список звезд с идеальной блефаропластикой.

«У Эммы Стоун были характерные признаки возраста в области глаз: нависшие веки, мешки под глазами, морщинки. Круговая пластика всей периорбитальной зоны позволила ей избавиться от недостатков нижних век, сформировать отчетливую складку верхнего века, выровнять и разгладить кожу. Сделано это очень качественно, без эффекта гиперкоррекции и признаков вмешательства», — отметила хирург.

Врач обратила внимание на преображение актрисы и писательницы Кэт Сэдлер.

«Она не скрывала, что раньше постоянно прибегала к косметологическим методам для сохранения и поддержания красоты: филлерам, ботоксу, микронидлингу, лазерной терапии. Это давало выраженный, но временный эффект, который не устраивал звезду, особенно в области глаз. Блефаропластика явно пошла девушке на пользу. Ее взгляд стал более свежим и открытым, что позволило ей выглядеть значительно моложе и увереннее», — заявила Хайдар.

Хирург рассказала, что пример актрисы говорит о том, что своевременность проведения блефаропластики — важное условие успешности процедуры. По ее словам, для того, чтобы выполнить коррекцию, не нужно ждать выраженных признаков возраста. Врач подчеркнула, что кожа у молодых пациентов восстанавливается быстрее и лучше противостоит возрастным изменениям.

Блефаропластику, как утверждает эксперт, также делала актриса Неслихан Атагюль.

«Выраженные мешки под глазами – узнаваемая черта турецкой актрисы, которая досталась ей по наследству. Долгое время дефект внешности считался ее визитной карточкой, поэтому не вызывал ощутимого дискомфорта. Но с годами проблема стала усугубляться и требовать все большей косметической коррекции. Блефаропластика стала оптимальным решением для актрисы. Операция позволила быстро привести периорбитальную зону в порядок, сохранив при этом гармоничные пропорции лица», — рассказала Хайдар.

Однако, по ее словам, у Неслихан Атагюль генетическая предрасположенность оказалась сильнее, и уже через год актриса заметила появление знакомых припухлостей под глазами.

«Такое случается, но вовсе не означает, что работа хирурга была сделана некорректно. В некоторых случаях блефаропластика действительно не может гарантировать пожизненного результата, поэтому требует индивидуального подхода с учетом анатомических особенностей каждого пациента», — подчеркнула врач.

Хайдар предположила, что актриса Дженнифер Лоуренс также сделала блефаропластику.