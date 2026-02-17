Звезда «Интернов» показала внешность без макияжа

Российская актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», показала естественную внешность в честь дня рождения. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

54-летняя артистка снялась в заведении, держа в руках кружку с напитком. Она надела изумрудную шелковую блузу и распустила светлые волосы. Кроме того, звезда отказалась от косметики, демонстрируя натуральную внешность.

«Утро. Солнце. Кофе. И я без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце... и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь. Вы делаете мои дни по-настоящему светлыми», — написала знаменитость.

Ранее в феврале Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 килограммов. По ее словам, результатов удалось достичь за счет правильного питания, регулярных прогулок и достаточного количества воды.