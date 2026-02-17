Внучатая племянница хоккеиста Харламова дебютировала на Неделе моды

Канадская актриса Ксения Даниэла Харламова дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Интервью с ней публикует Page Six.

© Соцсети

Звезда «Жаркого соперничества» прошлась по подиуму показа бренда Christian Cowan. Знаменитость призналась, что нервничала из-за участия, поскольку переживала, что ее будут высмеивать в сети.

«Я нервничала вплоть до самого начала, даже думала все отменить. Не хотела, чтобы над моей плохой походкой смеялись в соцсетях», — отметила внучатая племянница советского хоккеиста Валерия Харламова.

О родстве с двухкратным олимпийским чемпионом сама актриса рассказала в одном из интервью.