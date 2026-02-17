Фото дочери Дмитрия Маликова в бикини вызвали споры в сети

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала новые фото в бикини и вызвала споры в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя наследница артиста предстала на размещенных кадрах в розовом раздельном купальнике, бандане и солнцезащитных очках. Маликова позировала перед камерой на фоне моря и песка.

Подписчики обратили внимание на вздутые вены на руках и чрезмерную худобу девушки.

«Скелет», «Разве это красиво? Голова на палке», «Доска для серфингистов», «Ужас. Вены наружу», «В каком чемпионате бодибилдеров ты собралась участвовать? Голова уже намного больше туловища, пропорции нарушились. Ты красивая и без этого ужаса», — обсуждали они в комментариях.

В то же время были и те пользователи сети, которые поддержали знаменитость: