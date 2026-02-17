Бьюти-подарки для него: пять универсальных вариантов без промаха

Мужской уход давно перестал ограничиваться средством для мытья всего на свете «все в одном» и дезодорантом. А значит, можно дарить разное и интересное для ухода.

При этом универсальность все еще важна: подарок должен быть понятным в использовании, не требовать сложных ритуалов (вечно эти мужчины спешат) и быть удобными в любой типовой ситуации — от офиса до спортзала. Косметолог Лиана Давыдова рассказала о бьюти-категориях, которые у большинства работают почти безошибочно.

Качественный триммер или шейвер

Один из самых практичных подарков. Даже если мужчина не носит бороду, триммер используют для щетины, висков, шеи, контуров стрижки. Хорошие модели работают тихо, держат заряд долго, не дергают волос и позволяют регулировать длину.

При выборе важны три вещи: автономность, водостойкость и набор насадок. Универсальный вариант — устройство, которое можно использовать и всухую, и в душе. Такой подарок редко лежит без дела, потому что закрывает базовую потребность мужского ухода.

Набор ухода за бородой и кожей лица

Даже минимальная щетина требует ухода.

«Базовый набор обычно включает масло для бороды, бальзам или крем, мягкий шампунь и щетку. Масло смягчает волос, убирает зуд и сухость кожи, делает бороду более аккуратной на вид. Если бороды нет в принципе, можно выбирать универсальные наборы для лица: гель для умывания, крем, средство после бритья. Лучше брать нейтральные, неагрессивные формулы без резкой парфюмерной отдушки — они подходят большинству», — советует эксперт.

Парфюм с характером

Аромат — один из самых личных подарков, но есть категории, которые почти всегда заходят. Древесные, кожаные, табачные, амбровые композиции воспринимаются как универсально мужские и при этом небанальные. Если нет уверенности в эстетических пристрастиях мужчины, лучше выбирать форматы travel size или discovery-наборы, где можно попробовать несколько вариантов. Да, и вручать такой презент можно только самым близким — боссу или коллеге, например, лучше подобрать что-то другое.

Уход для лица и тела премиального уровня

Эти прекрасные вещи мужчины редко покупают себе сами, но активно используют, сказать по секрету, если они появляются.

«Речь о хороших гелях для душа, скрабах, кремах для лица и тела, средствах для рук. Патчи и кремы под глаза, на удивление, стали очень популярны именно у мужчин в последнее время. Да и бороться с акне и морщинами вроде становится не зазорно», — говорит косметолог.

Средства для волос и укладки

Даже короткая стрижка требует минимальной формы. Универсальные варианты — матовая паста, легкий воск, текстурирующий спрей или крем для укладки. Они не склеивают волосы и не дают эффекта лака, а просто добавляют интересной структуры. При выборе лучше избегать сверхсильной фиксации и глянцевого блеска — они подходят не всем. Нейтральные, пластичные текстуры выглядят естественно и легко смываются.