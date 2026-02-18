Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в топе с глубоким декольте

Звезда сериала «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз, посетила показ бренда Calvin Klein в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

© globallookpress

Лили Коллинз вышла на публику в коралловом укороченном топе с глубоким декольте, брюках-палаццо и пальто. Образ дополнила сумка из кожи и туфли с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали легкий дневной макияж.

© globallookpress

В декабре Лили Коллинз стала гостьей премьеры пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Актриса вышла в свет в черном макси-платье с декольте до пупка, украшенном пайетками и бархатом. Артистка дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, серьгами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист уложил волосы назад.

До этого Лили Коллинз подловили папарацци в Париже. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.