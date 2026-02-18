«Тыквочка на миллион». Ксению Собчак высмеяли за пуховик

Журналистка Ксения Собчак посетила показ в объемном пуховике. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

© РИА Новости

Ксения Собчак снялась в объемном сером пуховике, желтом свитере и с зеленой сумкой. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж.

© Газета.Ru

«Мой любимый пуховик "тыквочка", купленный в Довере сразу после показа — вот что значит «вдохновилась», — высказалась Собчак.

Однако поклонники не оценили образ Собчак и высмеяли в комментариях.

«Тыквочка на миллион», «Вот это пуховик», «Вот это объемы», — написали пользователи соцсетей.

На днях Ксения Собчак приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IRNBY. На одном из фото журналистка предстала перед камерой в коричневой толстовке, коротких шортах и кожаных ботфортах. Телеведущей уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость предстала в красной толстовке, черном топе и облегающих брюках.

До этого Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном корсете из кружева Dolce & Gabbana, который сочетала с юбкой на молнии, жакетом, ажурными колготками и туфлями. Журналистка дополнила образ массивными серьгами, колье и кольцами. Образ знаменитость завершила клатчем «из макарон».