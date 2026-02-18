«Как с другим лицом». Ким Кардашьян не узнали на фото в нижнем белье

Бизнесвумен Ким Кардашьян не узнали на фото в нижнем белье для рекламы ее новой коллекции одежды. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Ким Кардашьян позировала в коричневом нижнем белье собственного бренда Skims. Волосы бизнесвумен распустили и сделали нюдовый макияж с эффектом полного «отказа от макияжа». Ее раскритиковали за излишний фотошоп на снимке и неузнаваемость.

© Газета.Ru

«Переборщила с фотошопом», «Как с другим лицом», «Это точно Ким Кардашьян?», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

31 января Ким Кардашьян улетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете в Великобританию. Модель остановилась в загородном отеле Estelle Manor в Котсуолдсе, чтобы встретиться с автогонщиком. Издание The Sun сообщило, что у знаменитостей были «очень романтические» выходные, во время которых за ними следили охранники, чтобы обеспечить им уединение и безопасность.

Отмечалось, что в воскресенье в 11 утра влюбленные покинули отель на разных автомобилях.