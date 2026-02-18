Звезда «Материалистки» пришла на показ в жакете без бюстгальтера

Звезда «Материалистки», актриса Дакота Джонсон, стала гостьей показа в Нью-Йорке. Об этом сообщает Instyle.

© globallookpress

Дакота Джонсон предпочла для выхода укороченный черный жакет без бюстгальтера, спущенную черную юбку. Образ дополнили сапоги на шпильках, белая сумка из кожи и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

© globallookpress

Впервые сплетни об отношениях Дакоты Джонсон и Такера Пиллсбери возникли в декабре. Тогда папарацци засняли актрису и рэпера на ужине при свечах в компании друзей. По информации издания TMZ, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами.

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и певец Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение.