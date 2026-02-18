Женщина с седьмым размером груди решилась на пластику и поделилась опытом

Жительница Флориды Кэмерон Лайт с седьмым размером груди решилась на пластику и поделилась опытом. Материал публикует People.

30-летняя женщина призналась, что ее грудь отличалась пышными размерами со старшей школы и приносила ей дискомфорт.

«К моменту поступления в колледж я была просто невыносима из-за их веса. Я отчетливо помню, как в 18 лет плакала перед своим парнем, нынешним мужем, в ванной комнате общежития для первокурсников, объясняя, как мне неудобно. Она [грудь] была тяжелой, болела и не казалась моей. Я очень хотела уменьшить ее размер уже тогда», — поделилась она.

Когда Лайт решилась на хирургическое вмешательство, ее смутила не только стоимость, но и риск потерять возможность кормить грудью будущих детей.

«Я не хотела ждать, но многое работало против меня. В течение большей части времени стоимость была непомерно высока. Я все еще не была уверена, хочу ли я детей. Кроме того, чем моложе вы, когда делаете редукцию, тем выше вероятность того, что вам понадобится еще одна», — пояснила американка.

В результате после рождения ребенка ее грудь достигла размера 42 G, стала весить 4,5 килограмма и обвисла до пупка.

«Я не осознавала, насколько сильный дискомфорт я привыкла испытывать за эти годы. Это было постоянное раздражение, к которому я уже привыкла… постоянная поправка одежды, планирование нарядов с учетом того, что могло бы поддерживать вес, скрещивание рук на публике, чтобы на меня не пялились, ношение нескольких бюстгальтеров, чтобы хоть как-то поддерживать грудь во время работы и тренировок… список можно продолжать. Все это стало для меня чем-то совершенно обыденным», — Кэмерон Лайт, жительница Флориды с седьмым размером груди.

Женщина дождалась возможности уменьшить грудь и не пожалела, поскольку она избавилась от ряда неудобств.

«Я меньше храплю, изжога полностью прошла, и я больше не задыхаюсь, когда встаю, потому что наконец-то с моих легких и диафрагмы сняли груз. Мне еще предстоит долгий путь, чтобы исправить тот вред, который этот вес нанес моему организму, но я с нетерпением жду этого процесса», — призналась Лайт.

