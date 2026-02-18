Косметолог объяснил, что уничтожает коллаген в вашем организме

Коллаген — основной белок соединительной ткани нашего организма. Он обеспечивает прочность, упругость и эластичность кожи, костей, суставов, сухожилий и связок. По мере старения количество коллагена уменьшается естественным образом. Однако существует ряд факторов, которые ускоряют этот процесс. Из-за чего разрушается коллаген в организме и что провоцирует преждевременное старение — в материале «Вечерней Москвы».

Какие факторы ускоряют процесс разрушения коллагена

По словам врача-косметолога, хирурга, кандидата медицинских наук Алевтины Атагишиевой, коллаген составляет до 30–40 процентов всех белков в организме. Уменьшение его количества приводит к ускоренному старению и ухудшению здоровья тканей.

Помимо естественного старения, к разрушению коллагена приводят нижеперечисленные факторы.

Дефицит магния

«Если у пациента выраженный дефицит магния, то не может быть речи о высокой усвояемости коллагена. Магний является кофактором синтеза белка, без его достаточного количества синтез коллагена нарушается. Даже при наличии других нутриентов», — сообщила специалист.

Повышенный уровень глюкозы

«Если глюкоза повышена (а этому могут предшествовать частые перекусы), то начинается гликация — процесс, при котором сахар "склеивает" белки. Молекулы коллагена при этом становятся более ломкими, менее эластичными. Кожа желтеет, теряет тургор, и старение ускоряется», — объяснила Атагишиева.

Дефицит витамина C

«Он является обязательным участником сборки коллагена. Коллагеновые волокна не формируются без витамина C. Он запускает ферментативные реакции, которые буквально "скручивают" белковые цепочки в прочную структуру. Городским жителям витамин C нужен особенно сильно: свободные радикалы, выхлопы, табачный дым, промышленная копоть — все это снижает антиоксидантную защиту и повышает его расход», — предупредила доктор.

Хронический стресс и высокий уровень кортизола

Эта парочка разрушает коллаген через несколько механизмов, рассказала врач:

во-первых, кортизол стимулирует выработку ферментов, разрушающих соединительную ткань, например металлопротеиназ;

во-вторых, гормон подавляет синтез новых молекул коллагена, снижая активность фибробластов — клеток, ответственных за его производство;

в-третьих, кортизол усиливает воспаление, которое также ускоряет деградацию коллагена. Результатом становится потеря упругости и появление ранних морщин.

Кроме того, кортизол нарушает синтез эластина — белка, отвечающего за возврат кожи в исходное состояние после растяжения, отметила косметолог:

«А это усугубляет провисание кожи и усиливает мимические морщины. Например, у людей, часто испытывающих стресс, морщины вокруг глаз и рта становятся заметными на два–три года раньше, чем у их менее тревожных сверстников».

Как выбрать коллаген

По мнению косметолога, не все препараты с коллагеном могут дать хороший результат, потому что:

хронические дефициты макро- и микроэлементов могут сводить к нулю усвояемость белка;

образ жизни и привычки могут значительно снижать и разрушать коллаген;

составы питьевых продуктов с коллагеном, которым пестрят полки интернет-магазинов, могут быть попросту неэффективны.

«Тем самым мы годами можем пить коллаген и не получать ожидаемого результата», — подчеркнула доктор.

При выборе коллагена важно обращать внимание на состав. В него должны входить:

цитрат магния;

витамин C;

янтарная кислота.

«Вовремя восполняя дефициты в организме, отслеживая питание, а также сводя к нулю перегрузку, можно не только продлевать свою жизнь, но и улучшать ее качество, оставаясь молодыми, энергичными и красивыми долгие годы», — добавила Атагишиева.

