Фото российской певицы Клавдии Высоковой, выступающей под псевдонимом Клава Кока, в купальнике описали в сети фразой «энергия секса». Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

30-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха, на которых предстала в черном бикини. Комплект состоял из топа с завязками на шее и V-образных трусов. При этом звезда показала фигуру с разных ракурсов, позируя на пляже, в бассейне и море.

© Lenta.ru

Поклонники высказались о снимках в комментариях. «Мерлин Монро нашего времени», «У меня телефон нагрелся», «Самая красивая и привлекательная певица!», «Энергия секса вошла в чат», «Богиня красоты», — сделали комплименты артистке юзеры.

Ранее в феврале видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети.