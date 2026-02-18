Экономист и специалист по товарам народного потребления Александр Анфиногенов объяснил, почему российская молодежь полюбила одежду с рынков. Комментарий публикует kp.ru.

«Для молодежи, которая не застала бесконечные очереди и грязь, поход на рынок — это новый ритуал, развлечение. Можно побродить, что-то "схомячить" на фудкорте и найти уникальную вещь. Сегодня большинство рынков — это цивилизация. Все под крышей, красиво, с хорошей выкладкой», — заявил собеседник издания.

Специалист подчеркнул, что нынешние торговые площадки под открытым небом больше не характеризуются грязью, очередями и уличными торговцами.

«С "Черкизоном" это уже не сравнить. Это вам не какая-то там уличная история "вставайте на картоночку, я вам зеркало подержу"», — высказался эксперт.

Более того, на первый план у торговцев вместо логотипов и покупки контрафакта или фальсификата как элемента статуса вышли функциональность и оригинальность, отметил Анфиногенов.

В свою очередь журналист Юлия Хожателева выяснила, что на рынке выгодно покупать ремесленную продукцию (крафтовые сыры, масло, фермерское мясо и птица), редкие и сезонные фрукты и овощи, свежую зелень, домашние соления и мед, а также орехи и сухофрукты. Помимо этого, корреспондент посоветовала обращать внимание на необычные специи, базовый трикотаж и хлопок, товары для дачи, спецодежду, текстиль для дома и электронику.

