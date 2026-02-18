Жена Эрнста сменила имидж после многочисленных просьб фанатов

Актриса Софья Эрнст сменила имидж после многочисленных просьб подписчиков. Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Софья Эрнст посетила салон красоты, где ей покрасили брови из белого цвета в русый. Актриса позировала без косметики и укладки. Артистка была одета в шубу, кепку и шарф.

«Сегодня впервые почувствовала, что скоро весна. Брови вернулись по многочисленным заявкам. Маник сделала. Настроение супер», — написала знаменитость.

В декабре Софья Эрнст стала героиней выпуска журнала U Magazine. Она позировала на обложке в черном макси-платье с белой вышивкой в русском стиле. Актриса также надела светлые кожаные ботильоны на каблуках. Ей уложили волосы в легкую волну и сделали макияж. Знаменитость позировала, стоя рядом с лошадью.

В ноябре Софья Эрнст приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда «Хохлома». На одном из фото актриса предстала перед камерой в белой блузе с длинными рукавами, поверх которой было надето серебристое корсетное платье.