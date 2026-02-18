Эмили Ратаковски поделилась фото в топе с откровенным декольте

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в топе с откровенным декольте. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя Эмили Ратаковски предстала перед камерой в черном спортивном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающих брюк. Модель также надела массивные золотые серьги-кольца. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и персиковым блеском для губ.

На прошлой неделе Эмили Ратаковски вышла на публику в красном макси-платье с открытой спиной, которое сочетала с черной меховой накидкой, массивными серьгами и клатчем. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

До этого Эмили Ратаковски опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном облегающем топе с длинными рукавами, который сочетала с голубыми джинсами и красными кожаными сапогами с анималистичным принтом. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой. Снимок был сделан во время шопинга манекенщицы.