Как добавить скандинавский стиль в свой гардероб этой весной

В этом сезоне тренд звучит особенно мягко — меньше архитектурной жесткости, больше воздуха, света и текстуры.

© Freepik

Это по-прежнему история про спокойный минимализм, но уже совсем не холодный: с игрой фактур, спокойной палитрой и продуманной многослойностью. Такой гардероб выглядит дорого без демонстративности и собирается вокруг базовых вещей, которые запросто живут в гардеробе годами. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обращаем внимание в первую очередь.

Светлая база вместо тотального черного

Если раньше скандинавский стиль ассоциировался с графитово-черной строгостью, то весной акцент смещается в сторону светлой базы. Молочный, холодный беж, серо-голубой, выбеленный песок, оттенки льна — именно они формируют основу гардероба.

«Такая палитра отражает скупой северный свет и делает образы визуально легче. Даже плотные вещи — пальто, жакеты, костюмы — в этих оттенках выглядят менее тяжелыми и лучше вписываются в межсезонье», — утверждает эксперт.

Чистый силуэт и свободная посадка

Скандинавская мода — это всегда в первую очередь форма, но без жесткого каркаса. Весной выбирают прямые пальто, свободные тренчи, рубашки с удлиненной линией плеча, широкие брюки с мягкой посадкой. Смысл в том, чтобы одежда не обтягивала, а обрисовывала силуэт. За счет этого появляется ощущение расслабленное и свободное, но без мешковатости и бесформенности.

Многослойность легкими слоями

Северный климат научил скандинавов работать со слоями виртуозно, и весной этот прием выходит на первый план — для наших широт прямо самое то. Рубашка поверх футболки, жилет под пальто, тонкий трикотаж под тренч.

«Слои при этом остаются легкими по плотности и близкими по оттенкам. В результате образ выглядит сложным по композиции, но чистым визуально — без цветового и текстурного шума», — говорит стилист.

Натуральные фактуры

Материалы — ключ к гармоничному звучанию скандинавского гардероба. Лен, хлопок, шерсть, мягкая кожа, замша, матовый деним. Фактура должна ощущаться тактильно, даже если образ монохромный. Весной особенно актуальны вещи с легкой текстурой — жатый лен, выбеленный хлопок, тонкая шерсть. Они добавляют глубину даже самым минималистичным комплектам.

Обувь и аксессуары: лаконичность с характером

Скандинавский стиль не любит всех этих рюшечек и бантиков, поэтому обувь и аксессуары выбирают графичные — чем проще, тем лучше. Лоферы, минималистичные кеды, сапоги с прямым голенищем, кожаные балетки. Сумки — мягкой формы, без логомании. Украшения — редкие, но выразительные: матовое серебро, геометрия, органические текучие формы.