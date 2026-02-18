Подведены итоги Недели моды в Нью-Йорке осень-зима 26/27

Нью-Йорк в феврале — это совсем не романтические сцены из кино. Холодный ветер с Гудзона пробирается до костей, под ногами — снежно-водяная каша, люди спешат, укутавшись в шарфы. Именно в такой атмосфере прошла февральская Неделя моды, которая обычно проходит спокойнее, чем сентябрьская. Но в этом году она была особенно яркой и насыщенной.

© Just Talks

Глава Council of Fashion Designers of America Стивен Колб не раз говорил, что февраль — время сильных дизайнерских заявлений. И правда, без лишнего глянца и светской мишуры фокус сместился на вещи, которые реально будут носить.

Календарь перекроили так, чтобы он не конфликтовал с мировым расписанием. Старт случился раньше обычного: Марк Джейкобс вышел за пределы стандартных дат, а Ральф Лорен показал коллекцию вне общего графика. Одним из самых обсуждаемых моментов стал дебют Рэйчел Скотт в Proenza Schouler — индустрия ждала его с особым вниманием. Параллельно вернулись и громкие имена, включая Public School, который молчал шесть лет.

Все это происходило на фоне экономической турбулентности и новостей о проблемах Saks Fifth Avenue. Но мода не ушла в депрессию. Наоборот, дизайнеры сделали ставку на выразительность и энергию. Город словно напомнил: он не собирается сдавать позиции.

Отдельно стоит сказать про инициативу NYFW Collections, которая дала брендам бесплатные площадки, и про сотрудничество CFDA с OpenAI. Технологии все глубже заходят в креативный процесс, и это уже не футуризм, а рабочая реальность.

А теперь к самому вкусному — к тому, что будем носить.

Ralph Lauren сделал ставку на расслабленную американскую элегантность. Кожаные корсеты сочетались с мягким трикотажем, укороченные тренчи подчеркнули талию, а блузы с высоким воротом добавили немного викторианского настроения. Бархат вышел на первый план и смотрелся богаче привычного атласа. Кейпы разной длины добавили драматичности, жокейские сапоги и кепи собрали образ. Главный цвет — глубокий шоколад.

У Michael Kors правили мех и перья. Длинный ворс, пушистые фактуры, платья и пальто, которые хочется потрогать. Но кроме шоу-эффекта были и практичные ходы. Высокие кожаные перчатки в паре с лаконичными топами создают четкий силуэт, особенно в одном цвете. Ремни поверх объемных пальто и свитеров закрепляют тренд на подчеркнутую талию. Этот прием явно задержится надолго.

У Coach яркий красный встретился с насыщенным синим — дуэт, который уже сейчас можно брать в гардероб. Клетчатые брюки и юбки соединились с футбольными джерси. Пэчворк выглядел как модный пазл из нескольких рубашек сразу. Многослойность стала инструментом игры, а не просто способом утеплиться.

У Carolina Herrera заниженная линия талии на платьях визуально вытянула торс и изменила пропорции. Объемные рукава добавили характера. Леопард вышел в черно-белой версии и стал неожиданно свежим. Цветы тоже никуда не делись — яркие принты доказали, что зима не обязана быть серой.

Февральский Нью-Йорк вновь показал: за окном может быть холодно, но в коллекциях — тепло. Осень-зима 2026/27 сулит насыщенные текстуры, яркие цвета и чуть больше свободы в создании образов.