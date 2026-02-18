Жена Ивана Янковского снялась в платье с облегающим верхом

Жена актера Ивана Янковского, артистка Диана Пожарская, снялась в платье с облегающим верхом. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

34-летняя Диана Пожарская стояла перед зеркалом в бежевом макси-платье с облегающим верхом, которое дополнила золотым кольцом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в примерочной.

© Газета.Ru

До этого Диана Пожарская опубликовала в личном блоге фото, где предстала в черном полупрозрачном топе с меховой отделкой и глубоким декольте, а также в легинсах. Образ артистки дополнили красные ботинки на низких каблуках. Знаменитость сидела на стуле, закинув ноги.

Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.