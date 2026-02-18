Кендалл Дженнер с обесцвеченными бровями снялась в кожаной юбке

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер снялась с обесцвеченными бровями. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

30-летняя Кендалл Дженнер приняла участие в новой рекламной кампании бренда Khaite. На одном из кадров модель позировала с обесцвеченными бровями и макияжем с черной помадой. Звезде реалити-шоу также сделали гладкий пучок. Бизнесвумен позировала в горчичной блузе и кожаной юбке на диване.

На прошлой неделе Кендалл Дженнер показала бекстэдж с одной из недавних фотосессий. 30-летняя модель была запечатлена в черном бюстгальтере и трусах, которые она подняла каблуками туфель. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и блеском для губ. Рядом с манекенщицей на полу лежал снимок, который являлся референсом кадру.

До этого Кендалл Дженнер устроила откровенную фотосессию в спальне. На одном из кадров модель предстала перед камерой без одежды, прикрыв грудь одеялом.