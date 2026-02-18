Косметолог объяснил, как правильно использовать антиэйдж-сыворотки

Пептиды в уходе перестали быть инновацией для избранных и стали полноценной базой антивозрастной косметологии. При этом вокруг них до сих пор много путаницы: одни ждут от них мгновенного лифтинга, другие не понимают, в чем тут фишка.

На деле пептидные сыворотки — это не экспресс-лифтинг и не мгновенный вау-эффект. Их сила в системной работе: постепенном укреплении кожи, улучшении ее плотности и устойчивости к возрастным изменениям. Косметолог Ирина Горлова рассказада, в чем заключаются их преимущества и как правильно использовать этот бьюти-продукт.

Что такое пептиды и почему о них столько говорят

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, из которых строятся белки, включая коллаген и эластин.

«В косметике они работают как сигнальные молекулы: "подсказывают" коже, какие процессы нужно активировать. Одни стимулируют выработку собственного коллагена, другие уменьшают воспаление, третьи улучшают барьерную функцию. В отличие от агрессивных активов, пептиды не повреждают кожу, а действуют через биохимические сигналы — поэтому их часто выбирают как более деликатную альтернативу ретиноидам», — объясняет эксперт.

Чем интересны пептидные сыворотки

Главное их преимущество — универсальность. Они работают сразу в нескольких направлениях: упругость, плотность кожи, тонус, восстановление после стрессов и процедур. Плюс у них высокая совместимость с другими активами. Пептиды можно сочетать с кислотами, витамином C, ниацинамидом, SPF — они не конфликтуют и не повышают фоточувствительность. Поэтому их легко встроить в любой уход, не перестраивая всю систему.

Какие бывают виды пептидов

Пептиды различаются по функции, и это ключ к пониманию сывороток. Сигнальные пептиды стимулируют синтез коллагена и эластина — их чаще всего используют в антивозрастных формулах. Миорелаксирующие пептиды работают с мимическим напряжением — они действуют по принципу очень мягкого ботокса, только без уколов.

«Транспортные пептиды помогают доставлять микроэлементы, например медь, глубже в дерму. Восстанавливающие и противовоспалительные — укрепляют барьер и ускоряют заживление. Часто в сыворотке сочетают несколько типов — для комплексного эффекта» — говорит косметолог.

Как выбрать пептидную сыворотку

В составе пептиды обозначаются как peptides, oligopeptides, polypeptides, matrixyl, copper peptide и т.д. Чем выше они в списке ингредиентов, тем активнее формула. Для жирной кожи лучше легкие гелевые сыворотки, для сухой — более кремовые, с липидами. Также стоит обращать внимание на концентрацию и сочетание с другими активами — хорошо, когда пептиды поддержаны антиоксидантами или увлажняющими компонентами вроде гиалуроновой кислоты. И имеет значение упаковка: формулы с пептидами лучше сохраняются во флаконах с помпой или airless-дозатором, где меньше контакта с воздухом и светом.

Кому они особенно подходят

Пептиды хороши тем, что у них практически нет возрастного порога. В 25-30 лет их используют как профилактику потери плотности. После 35 — как поддерживающий антивозрастной актив. Особенно они подходят чувствительной коже, которая плохо переносит ретинол или кислоты. А еще — в период восстановления: после солнца, пилингов, аппаратных процедур, когда коже нужно мягкое, но функциональное восстановление.