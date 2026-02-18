Рассказываем о тонкостях выбора женских трусов

Ну, скажите, пожалуйста, как долго вы проводите время в магазине нижнего белья? Согласитесь, потеряться там очень легко. Да и моделей просто миллион, глаза разбегаются, хочется все и сразу. Ну и половина трусиков похожа друг на друга, но все равно отличаются: тут тоньше бретелька, ниже посадка, глубже вырез...

© Freepik

И это уже другое название. Дело тут не только в эстетике, сколько в ощущениях. Одни трусики поддерживают и корректируют силуэт, другие создают эффект «второй кожи», третьи подходят только под определенную одежду. От правильного выбора зависит комфорт на весь день — ничего не должно врезаться, сползать или напоминать о себе каждые 5 минут. Ну что, готовы окунуться в мир женских трусиков и подробнее разобраться в каждом виде?

Слипы

Если сомневаетесь в выборе, выбирайте слипы. Это самая универсальная и удобная модель, которая еще никогда не подводила. Средняя посадка, аккуратный вырез по бедру и полностью закрытые ягодицы делают слипы максимально предсказуемыми в хорошем смысле слова. Они не сползают, не перекручиваются, не требуют сбегать со свидания в туалет, чтобы незаметно поправить. Слипы подходят и под джинсы, и под офисную юбку, и под платье на каждый день.

Брифы

Брифы — это про уверенность и ощущение, что все на своих местах. Высокая посадка прячет живот, формирует талию и создает аккуратную линию под одеждой. При этом вырез по бедру обычно достаточно высокий, чтобы силуэт не выглядел тяжелым. Брифы — отличный вариант под платье по фигуре или когда хочется чуть больше поддержки без жесткой утяжки. В них чувствуешь себя максимально комфортно и не скованно.

Панти

Посадка трусиков может доходить почти до ребер, а плотность ткани позволяет сгладить линию живота, если он немного выпирает. И нет, панти не сковывают движения и не затягивают тело, как корсет, до потери сознания. Тут, скорее, спрятать лишнее и обеспечить максимальный комфорт. Силуэт у панти аккуратный и ровный, даже под облегающим платьем или тонкой юбкой. Панти часто выбирают, когда нужно скрыть немного лишнего в области живота.

Кюлоты

Комфорт без компромиссов. Они закрывают ягодицы полностью и имеют более прямую линию по бедру. Часто выполняются в бесшовном варианте, поэтому прекрасно ведут себя под трикотажем и тонкими тканями. В них нет лишней откровенности, только спокойствие и максимальное удобство. Отличный выбор на каждый день, когда важно забыть о белье вообще.

Бикини

Это уже немного флирта. Посадка ниже, вырез по бедру выше, силуэт визуально легкий. При этом задняя часть остается достаточно закрытой, чтобы чувствовать себя комфортно. Бикини — идеальный летний вариант. Отлично подойдет под легкие платья, шорты, струящиеся ткани. Трусики выглядят более открыто, чем слипы, но не переходят в категорию экстремальных моделей.

Хипстеры

Сидят ровно на бедрах и в этом их прелесть. Они не давят на живот и не поднимаются слишком высоко. Боковые детали обычно шире, чем у бикини, поэтому модель ощущается устойчиво и комфортно. Хипстеры — отличный выбор под низкую посадку джинсов или просто для тех, кто предпочитает носить белье ниже талии.

Чикстеры

Аккуратная, чуть более изящная версия хипстеров. Линия может быть слегка V-образной, за счет чего модель выглядит более утонченной. Они не такие закрытые, как слипы, но и не слишком откровенные, поэтому тоже хорошо подходят на каждый день. Отличный вариант, когда хочется чего-то легкого, но без ощущения, что вы открыли слишком много.

Танга

Это уже большой шаг в сторону открытости. Сзади ткани меньше, чем у бикини, но больше, чем у стрингов. Ягодицы частично открыты, и силуэт становится более выразительным. При этом модель остается вполне комфортной для повседневной носки, если выполнена из мягких материалов (например, хлопка). Выбирайте танга, если хочется подчеркнуть свои формы, но не готовы к минималистичным вариантам.

Стринги

Самая открытая категория, и здесь важно понимать нюансы. Их главный плюс — абсолютная незаметность под одеждой. Никаких линий под тонким платьем, юбкой или облегающими брюками. Но комфорт напрямую зависит от качества ткани и кроя. Хорошие стринги практически не ощущаются, плохие — будут напоминать о себе постоянно.

Разновидностей у них немало:

классические G-стринги имеют небольшой треугольник сзади и менее открытые;

имеют небольшой треугольник сзади и менее открытые; T-стринги максимально минималистичны — тонкая лента образует форму буквы Т;

максимально минималистичны — тонкая лента образует форму буквы Т; V-стринги делают акцент на декоративной форме и выглядят особенно эффектно;

делают акцент на декоративной форме и выглядят особенно эффектно; C-стринги вообще не имеют пояса и держатся за счет внутренней конструкции — это вариант для специфических задач и очень облегающей одежды.

Бразилиана

Любимый компромисс многих женщин. Спереди они напоминают бикини, а сзади открывают нижнюю часть ягодиц, красиво подчеркивая форму. Силуэт получается округлым и выразительным, но при этом модель остается достаточно удобной для ежедневной носки. Если хочется сексуальности без крайностей — это идеальный вариант.

Шортики

Шортики максимально закрывают ягодицы и часть бедер. Они напоминают мини-шорты, создают ощущение защищенности и уюта. Отличный вариант для дома, сна или под короткую юбку, когда хочется чувствовать себя спокойно и уверенно. В кружевном исполнении могут выглядеть очень соблазнительно, но при этом остаются удобными. Ну и еще, это отличная модель для критических дней.

Панталоны

Панталоны давно перестали быть «бабушкиным» бельем. Современные версии могут быть стильными, соблазнительными, кружевными, утягивающими или утепленными. Они доходят до середины бедра или ниже и помогают избежать натирания, сгладить силуэт или просто согреться зимой. Практичность здесь выходит на первый план, но дизайн может быть вполне эстетичным.