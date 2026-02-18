Актриса и блогерша Вера Вольт стала гостьей премьеры полнометражной панк-сказки «Король и Шут. Навсегда», которая прошла 17 февраля в кинотеатре «Родина» в Санкт-Петербурге. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба «Кинопоиска».

Вера Вольт позировала перед фотографами в белом боди, меховых трусах, колготках, накидке и черных кожаных сапогах на шнуровке. Она завершила образ серьгами. Актрисе сделали небрежную укладку и макияж с черной подводкой и оранжевой помадой.

Среди гостей также были Константин Плотников, Влад Коноплев, Илья Гришин, Дарья Мельникова, Антон Лиссов, Андрей Князев, Агата Нигровская и другие звезды.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится в кинотеатрах 19 февраля. Действие музыкального приключенческого фэнтези разворачивается в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Накануне исполнитель роли Михаила «Горшка» Горшенева в сериале «Король и Шут» и фильме-продолжении «Король и Шут. Навсегда» Константин Плотников назвал нелюбимую песню панк-коллектива.