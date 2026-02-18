Голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в блузе с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

67-летняя Шэрон Стоун стала гостьей премьеры фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде. Актриса появилась на мероприятии в коричневой блузе с глубоким декольте, черном брючном костюме и зеленых туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу клатч и массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой цвета фуксии.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия были Приянка Чопра и Ник Джонас, Флоренс Пью, Синтия Эриво и другие звезды.

В январе Шэрон Стоун посетила премию Astra Awards 2026 в Лос-Анджелесе. Актриса предпочла для выхода коричневое вязаное платье с разрезом до бедра, белую накидку и леопардовые чулки. Образ дополнили золотые серьги, мини-сумка и туфли с острым мысом.

До этого Шэрон Стоун снялась в слитном купальнике с анималистичным принтом бренда Solid & Striped. Актриса дополнила свой образ светлыми солнцезащитными очками и белой сумкой с кружевом. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, сидя на катере.