Актриса Флоренс Пью вышла в свет с роскошным кольцом на безымянном пальце

Голливудская актриса Флоренс Пью спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, звездой «Острых козырьков» Финном Коулом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

30-летняя Флоренс Пью на премьере фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде, продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Актриса позировала перед фотографами, не скрывая украшение. Артистка также надела черное макси-платье с узором и массивные серьги. Знаменитости сделали небрежную укладку с прядями у лица и макияж с черными стрелками и бордовой помадой.

Впервые слухи о романе Флоренс Пью и Финна Коула возникли в сентябре 2024-го, когда их заняли на шопинге в Лондоне. Хотя актриса и не назвала имя возлюбленного, она подтвердила, что состоит в отношениях во время фотосессии для обложки Vogue в октябре прошлого года.

Среди гостей мероприятия также были Приянка Чопра и Ник Джонас. Актриса выбрала коричневое платье с кожаным корсетом и юбкой с разрезом до бедра и шлейфом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках, кольца и ожерелье. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой. Ник Джонас предпочел брючный костюм с рубашкой, шерстяной пиджак и черные туфли.