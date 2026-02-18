Как выбирать одежду из устойчивых тканей без вреда для кожи

Рациональное потребление — это не просто модный тренд, а осознанный выбор. Мы понимаем, что fashion-индустрия — далеко не самая экологичная сфера, и стараемся выбирать бренды, которым близки ценности устойчивого развития, забота об окружающей среде и здоровье. Стилист Анна Притчина рассказала, как выбирать экологичные материалы, безопасные для природы и для вас.

© Unsplash

Натуральные ткани

Ткани из натуральных материалов хороши по двум причинам. Во-первых, они комфортны в носке, хорошо дышат и взаимодействуют с кожей. Во-вторых, такая ткань в отличие от смесовых составов подходит для вторичной переработки.

«К этой категории относится органический хлопок, выращенный без пестицидов, а значит, без химических раздражителей на коже. Тенсел (лиоцелл) — "золотой стандарт" в мире натуральных тканей. Он производится из древесины эвкалипта по замкнутому циклу, где вода после производства не сливается в реки. Он идеален для чувствительной кожи», — рассказывает стилист.

Также есть конопля и крапива (рами) — прочное сырье, требующее минимум воды для роста и обработки, а ткань обладает природными антисептическими свойствами и не колется. В список можно добавить модал, пеньку, соевое и банановое волокно, но это довольно редкие материалы среди натуральных.

Высокотехнологичные и переработанные материалы

Они обычно дороже и сложнее в производстве, но безопаснее и мягче первичного сырья и соответствуют концепции разумного потребления.

Переработанный полиэстер (rPET) делается из пластиковых бутылок. Износостойкий, прочный, не впитывает влагу и не мнется.

Эко-кожа на растительной основе — ананас (Piñatex), яблоко, кактус — тренд 2026 года. Она не только спасает животных, но и часто не содержит токсичного ПВХ, что снижает риск аллергии.

Переработанный нейлон (Econyl), кашемир или хлопок, сертифицированная переработанная шерсть (RWS) — не дешевые, но устойчивые и безопасные материалы. Они создаются из обрезков тканей, остатков производства и вторичного сырья, но не уступают в качестве первичным аналогам.

«Q-NOVA, MIPAN — переработанные ткани для термобелья, созданные для спорта и активного образа жизни. Они выводят пот и влагу в два раза быстрее обычного хлопка. Для проблемной кожи это спасение: если на коже нет влаги, нет и раздражения», — подчеркивает Анна.

На какие экомаркировки смотреть

Экомаркировка — это знак на этикетке товара, подтверждающий, что его производство безопасно для окружающей среды.

GOTS — самая строгая экомаркировка, она означает, что вещь органическая на 95% и безопасна для кожи.

OEKO-TEX (Стандарт 100) — гарантирует, что в ткани нет вредной химии: тяжелых металлов, пестицидов, формальдегидов. Такой состав идеален для людей с дерматитами.

EU Ecolabel — знак, подтверждающий, что производство мало влияло на природу.

PETA Approved Vegan — часто встречается у брендов обуви и сумок и означает, что в продукте не используется кожа, мех, шерсть, шелк и пух, что критически важно для аллергиков.

«Листок жизни» — единственная российская экомаркировка, подтверждающая экологичность всего жизненного цикла продукта от выращивания сырья до утилизации.

Практические советы по выбору

Внимательно читайте этикетку: часто за громкой надписью «эко» ничего не стоит. Обращайте внимание на состав, экомаркировки и регион производства. Локальные бренды без длинного экологического следа от транспортировки всегда предпочтительнее зарубежных.

«Если у вас чувствительная кожа, проведите тактильный тест — приложите материал к внутренней стороне запястья. Если через несколько минут не появится зуда или жжения, материал вам подходит», — подчеркивает стилист.

Сильный запах — признак дешевых красителей или отделки. Эко-ткань может пахнуть деревом, текстилем или вообще ничем. Если вещь линяет при первом касании мокрыми руками, значит, краска некачественная и будет контактировать с кожей при носке.

