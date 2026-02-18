«Стремилась к совершенству». Известная модель объяснила свою тягу к филлерам

Известная американская модель Брукс Нейдер объяснила тягу к филлерам в 18 лет фразой «стремилась к совершенству». Интервью с ней публикует Us Weekly.

29-летняя манекенщица рассказала, что начала экспериментировать с внешностью после переезда в Нью-Йорк.

«Родители дали мне около одной тысячи долларов и сказали: "Веселись". Я взяла деньги и начала ходить к косметологам, чтобы добиться желаемого результата. Мне казалось, что все так делают», — призналась она.

В те времена Нейдер думала, что филлеры — это единственный инструмент, который помог бы ей достичь идеальной внешности. Однако в декабре 2025 года модель захотела избавиться от наполнителей в щеках, челюсти и губах.

«Теперь мне все говорят, что я выгляжу не на 40, а на 29», — отметила знаменитость.

В январе Нейдер опубликовала фото, на котором показала внешность после удаления филлеров.