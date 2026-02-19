Cтилист объяснил, кому опасно делать трендовую челку

В моду вернулись челки. Социальные сети заполонили видео, где девушки показывают, как стрижка может кардинально изменить весь образ. Но всем ли идут челки и как определить, стоит ли рисковать? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у топ-стилиста Евгения Трефилова.

Кому не стоит делать челку

По мнению эксперта, челка — это финальный штрих, который может как вознести на вершину стиля, так и разрушить все старания.

— Чтобы этого не произошло, доверьтесь профессионалу, который видит не просто тренды, а именно вас, ваше лицо, ваш стиль. Только так можно создать по-настоящему уникальный и идеальный образ. И помните, в образе важна каждая деталь: одежда, украшения, кожа и, конечно, волосы, — подчеркнул Трефилов.

Челка может сыграть с вами злую шутку в том случае, если особенности вашего лица «не дружат» с этой модной фишкой, пояснил стилист. В частности, челка может не подойти, если у вас:

широкое лицо — это стоп-сигнал для челки. Для обладательниц круглого и квадратного типа лица челка — это как красный флаг. Дело в том, что она имеет свойство «резать» лицо, делая его визуально короче;

крупные черты лица, например нос. Прямая и густая челка создает горизонтальную линию на лице, и она может визуально делать нос еще более заметным. Кроме того, густая челка может придать такому лицу «тяжелый» вид;

выразительные скулы.

— Ваша красота не нуждается в «маскировке» челкой. У вас открытое, гармоничное лицо, как у настоящей голливудской дивы. Радуйтесь! Челка здесь просто лишняя. Высокие скулы — ваша природная корона, — заверил стилист. — Но если хотите добавить дерзости и подчеркнуть свои идеальные черты, попробуйте короткую, «тифозную» челку. Это не просто стрижка, это заявление! Такой образ требует полной трансформации — от гардероба до внутреннего настроя. Это выбор сильных, уверенных в себе женщин, которые не боятся быть в центре внимания.

Что делать, если челка не удалась

Если вы решились на челку и остались недовольны результатом, есть способ исправить ситуацию, успокоил эксперт.

— Не паникуйте! Первым делом идите к стилисту и попросите его сделать челку более текстурной, профилированной. Это поможет визуально вытянуть лицо. В дальнейшем отращивайте ее, придавая скругленную форму. И помните: главное — никакой строгости! Зачесывайте челку набок, создавая легкую косую линию. Это смягчит черты и добавит гармонии, — порекомендовал Трефилов.

