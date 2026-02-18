Приянка Чопра пришла на премьеру в платье с разрезом до бедра

Актриса Приянка Чопра в платье с разрезом вышла в свет с мужем, певцом Ником Джонасом. Фотографии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Приянка Чопра и Ник Джонас появились на премьере фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде. Актриса выбрала для закрытого мероприятия коричневое платье с кожаным корсетом и юбкой с разрезом до бедра и шлейфом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках, кольца и ожерелье. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой. Ник Джонас предпочел брючный костюм с рубашкой, шерстяной пиджак и черные туфли.

На прошлой неделе Приянка Чопра продемонстрировала фигуру в «голом» платье во время съемки для Variety. На обложке она была запечатлена в розовом пушистом платье и длинных серьгах. Актрисе сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и помадой. На другом снимке артистка предстала перед камерой в золотом прозрачном макси-платье с цветами и туфлях на каблуках. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер.