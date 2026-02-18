Врач рассказал о минусах гель-лака для ногтей

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова предупредила, что слишком частое нанесение гель-лака приводит к неприятным последствиям с ногтевой пластиной. Процедуру безопасно повторять только через 5-6 месяцев, рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

«Верхний слой постоянно подпиливается для закрепления гель-лака. Все зависит, конечно, от мастера, насколько подпиливание интенсивное, но оно есть. Поскольку пластинка очень сильно истончается, то, конечно, здесь повышается и чувствительность, а чувствительность кожи под ногтями намного выше, чем на ладони. Соответственно, возрастает вероятность присоединения различных грибков плесневого грибка или трихофитон», - объяснила врач.

Поэтому ногтям нужно давать время восстановиться. Достаточно сделать паузу длиной примерно в 5-6 месяцев до следующей процедуры. Юлия Галлямова отметила, что этот вопрос может быть сугубо персональным, так как у всех ногтевая пластинка разной толщины. Однако, в любом случае надо давать ей возможность возвращаться к полноценному состоянию. Врач призвала женщин потерпеть до полугода, как бы трудно это не было.