Действительно ли частое мытье головы вредит волосам

Частота мытья головы до сих пор у многих вызывает вопросы. Одни стараются терпеть подольше, другие моют волосы каждый день. Трихолог, дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Кира Кирнас в беседе с «Чемпионатом» объяснила, от чего на самом деле зависит график и как понять, когда коже головы и волосам нужно очищение.

По словам врача, ключевую роль играет работа сальных желёз.

«Выработка кожного сала на волосистой части головы — процесс индивидуальный, чаще всего он определяется генетикой», — отметила Кирнас.

В редких случаях на гиперсекрецию могут влиять повешение уровня некоторых гормонов, состояние желудочно-кишечного тракта, а также ошибки в уходе за кожей головы.

В трихологии, уточнила специалист, есть простое правило: мыть голову по требованию, то есть по мере загрязнения. Если сала вырабатывается много, допустимо использовать шампунь хоть каждый день. Но важно учитывать длину волос, при частом использовании шампуней длинные стержни волос могут пересушиваться и становиться ломкими.

Если длина волос превышает 15-20 сантиметров, а коже головы нужно частое очищение, трихолог советует не терпеть до последнего, а грамотно выстроить уход.

«В таких случаях рекомендую два вида шампуней, подобранных специалистом. Один должен хорошо промывать кожу головы и соответствовать её типу, второй — для чередования — должен защищать стержни волос, например быть увлажняющим или бессульфатным», — объяснила врач.

Кирнас также напомнила, что шампунь, вопреки распространённому мифу, не способен «убить луковицу».

«Рост волос происходит под кожей головы, на глубине фолликула. А то, что мы видим на поверхности, — уже неживое, ороговевшее полотно. Шампуни убирают загрязнения с поверхности кожи и не затрагивают подкожную часть волоса. Поэтому навредить самой луковице или вызвать выпадение шампунь не может», — сказала специалист.

При этом обладателям длинных волос она посоветовала после мытья защищать волосы бальзамами, кондиционерами или масками, чтобы не доводить до сухости и ломкости.

Врач подчеркнула, что при активной работе сальных желёз редкое мытье головы может стать причиной закупорки кожи, формированию сальных пробок и нарушению питания фолликулов. Это, в свою очередь, может стать причиной истончения и выпадения волос, нарушения микробиома кожи головы и воспаления.

Тем, кто моет голову часто, трихолог рекомендовала соблюдать несколько правил: не использовать слишком горячую воду, выбирать шампунь по типу кожи и волос, наносить средство именно на кожу головы (а не «стирать» волосы по всей длине), предварительно вспенив шампунь в ладонях, и распределять его массажными движениями.

Как определить свой идеальный график? Самостоятельно подобрать режим и средства, признаёт врач, сложно. Оптимальный путь — консультация трихолога. Специалист анализирует состояние кожи головы, структуру волос, при необходимости проводит трихоскопию и назначает анализы. В результате пациент получает не абстрактные советы, а персональную схему ухода и профилактики.