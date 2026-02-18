Бывшая жена гитариста The Rolling Stones вышла на подиум в бюстгальтере

Английская модель, телеведущая и предпринимательница Джо Вуд в откровенном наряде вышла на подиум на Неделе моды в Лондоне. Материал приводит Daily Mail.

70-летняя бывшая жена гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда стала участницей дефиле на шоу бренда Vin + Omi. Она предстала перед зрителями в черном костюме, который состоял из распахнутого пиджака с надписью «Ложь» и мешковатых брюк.

Также манекенщица надела крошечный прозрачный бюстгальтер и продемонстрировала вплетенные в волосы искусственные цветы.

В сентябре 2025 года внешность британской супермодели Твигги, прославившейся в 1960-х годах, вызвала споры в сети.