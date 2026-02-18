Вы сами это делаете: привычки, которые портят ваши губы

Губы — это одна из самых тонких и чувствительных зон лица. Они практически лишены сальных желез, поэтому сами по себе не умеют удерживать влагу. Любая внешняя нагрузка, холод, сухой воздух в помещениях или солнце сразу отражается на их состоянии.

Привычки, которые кажутся невинными или даже спасительными, на самом деле превращают губы в сухую, трескающуюся поверхность с заедами и шелушением. Мы собрали для вас самые распространенные действия, которые есть почти у каждой девушки, и объяснили, почему они вредят красоте губ.

Облизывание губ

Каждая из нас хоть раз в день тянется языком к пересохшей коже, думая, что это временно облегчит ситуацию. На самом деле слюна содержит ферменты, кислоты и микроорганизмы, которые раздражают и без того чувствительную кожу. Пока губы влажные, кажется, что стало лучше, но как только слюна испаряется, вместе с ней уходит последняя влага. В итоге губы становятся суше, начинают трескаться и шелушиться, тонкая кожа теряет эластичность. Поэтому вместо собственной слюны увлажняйте губы бальзамом в течение всего дня.

Игнорирование солнцезащиты

Даже в холодное время года ультрафиолет разрушает коллаген и ускоряет старение кожи. Матовые помады, которые мы так любим, только усугубляют проблему, подсушивая губы. Бальзам с SPF станет профилактикой против морщинок, трещинок и потери упругости. Наносите его под декоративную косметику или используйте в качестве отдельного ухода, когда выходите на улицу в дневное время суток.

Недостаточная защита от холода

Летние бальзамы, легкие и глянцевые, не справятся с морозом и ветром. Зимой выбирайте средства с плотной текстурой, содержащие масла, витамины А и Е, воск или глицерин. Они создают защитный барьер, который предотвращает испарение влаги и защищает от трещин. Если пренебречь советом, даже короткая прогулка на морозе сделают губы сухими, обветренными и болезненными.

Пренебрежение скрабами и мягкой эксфолиацией

Губы тоже нуждаются в обновлении клеток. Омертвевшая кожа делает их тусклыми, обезвоженными, провоцирует шелушения, не позволяет бальзаму работать эффективно и не дает помаде ложиться ровно. Мягкий скраб для губ стимулирует микроциркуляцию и дарит естественный румянец. Но обычный скраб для лица или тела тут не подойдет, он слишком жесткий для кожи губ. В идеале купить специальный для этой зоны или же использовать энзимную пудру. Про совет, что губы можно поскрабировать зубной щеткой тоже стоит забыть: щетинки могут повредить тонкую кожу и занести инфекцию со всеми вытекающими.

Курение

Помимо вреда для всего организма, курение разрушает коллаген в коже и ускоряет появление кисетных морщин вокруг рта. Движения губ во время курения дополнительно травмируют нежную кожу, ускоряя потерю упругости. Табачный дым делает губы тусклыми, сушит их и нарушает кровообращение... И никакой бальзам не исправит этого эффекта полностью. Так что бросайте курить и почаще смотрите на пачку сигарет, где красочно иллюстрируют, на что влияет курение.

Сжимание и кусание губ

Привычки пусть и кажутся невинными, буквально растягивают и травмируют кожу. Сжимая или кусая губы, мы создаем микротравмы, которые приводят к истончению и шелушению. Это также провоцирует появление морщин и делает губы менее упругими. Старайтесь быть внимательнее к своим жестам. Постарайтесь заменить вредную привычку на прикасание к коже бальзамом для губ.

Использование неподходящей косметики

Даже если вы выбираете любимые оттенки, не вся декоративная косметика одинаково безобидна. Матовые помады и стойкие тинты без дополнительного увлажнения сильно сушат тонкую кожу губ, особенно если их носить весь день. Кремовые текстуры с маслами, наоборот, создают защитный слой и поддерживают эластичность. Важно выбирать продукты с ухаживающими компонентами, а не только с трендовым оттенком.

Пить недостаточно воды

Звучит банально, но обезвоживание всего организма отражается на губах быстрее, чем на остальной коже. Сухость и трещины появляются даже при небольшом дефиците влаги. Бальзам помогает локально, но для настоящей увлажненности нужно пить достаточно жидкости в течение дня. Стандартные рекомендации: 30 мл на 1 кг веса.

Пренебрежение ночным уходом

Ночью кожа восстанавливается, и губы не исключение. Если не использовать питательный бальзам или ночную маску, они остаются без защиты и снабжения маслами, которые помогают заживлению микротрещин. Включите в свою ежедневную бьюти-рутину регулярный ночной уход и вы удивитесь, как маленькая привычка кардинально улучит состояние губ уже через 2 недели.