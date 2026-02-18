Стилист объяснил моду на «голые» наряды

Российский стилист Владислав Лисовец объяснил тренд на «голые» наряды. Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, подобная эстетика представляет собой сдвиг в культуре, который характеризуется честностью, принятием и восхвалением собственного тела. Мода на прозрачные наряды и бельевые образы обрела актуальность во времена карантина из-за пандемии коронавируса, ознаменовав свободу и уверенность в себе. При этом к настоящему моменту она эволюционировала, став более повседневной, отметил специалист.

«Это тренд на сексуальность, но не вульгарность», — подчеркнул Лисовец.

Кроме того, «голую» одежду просто вписать в гардероб, а с помощью прозрачных тканей легко создать «вау-эффект».