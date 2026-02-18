Сидни Суини снялась без штанов для собственного бренда

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась с полуголым мужчиной для рекламы собственного бренда нижнего белья Syrn. Фото со съемки опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю звезду сериала «Эйфория» запечатлели на снимке без штанов. Она позировала в рубашке, трусах и босоножках на танкетке, встав при этом на одно колено. Рядом с ней стоял манекенщик со спущенными штанами. На нем также были надеты боксеры, которые Суини попыталась снять во время фотосессии.

Кроме того, знаменитость поделилась другими кадрами со съемки. Так, она надела на камеру комплект нижнего белья на футболку и джинсы, а также продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере, трусах и балетной пачке.