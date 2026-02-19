Актриса Аманда Сейфрид в платье с доспехами снялась для глянца

Звезда "Горничной", актриса Аманда Сейфрид, снялась для обложки журнала Flaunt. Об этом сообщается на официальном сайте. Аманда Сейфрид позировала в желтом бельевом платье с глубоким декольте и доспехах. Образ дополнили туфли в тон наряду, золотое колье и массивное кольцо. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с румянами. В 2022 году Аманда Сейфрид в интервью изданию Porter призналась, что в 19 лет была вынуждена сниматься без нижнего белья, чтобы сохранить свою роль в фильме. Звезда решила не раскрывать подробностей проекта, а также не назвала имя режиссера, при этом добавив, что не считает нормальным сниматься без нижнего белья. Сейфрид пожаловалась, что начала актерскую карьеру не в нынешнее время, когда на съемочных площадках есть специалисты, которые контролируют степень откровенности сцен и учитывают пожелания и претензии артистов и режиссеров. В 2023 году актриса Аманда Сейфрид появилась в ярко-зеленом мини-платье.