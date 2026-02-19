Charli XCX пришла на премьеру фильма без штанов

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, вышла в свет в откровенном виде, отказавшись от штанов. Материал приводит Daily Mail.

33-летняя исполнительница посетила в Лондоне премьеру фильма «Момент», где исполнила главную роль. Она выбрала для мероприятия наряд черного цвета, который состоял из приталенной кожаной куртки, трусов и ботфортов на каблуках.

Также знаменитость распустила волосы и дополнила образ серебристым колье.

В январе Charli XCX снялась топлес во время подготовки к «Золотому глобусу».